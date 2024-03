Dal 19 marzo i bambini saranno ricoverati nella nuova pediatria dell’ospedale di Tradate

A una settimana dall’inaugurazione, l’Asst Sette Laghi ha quasi ultimato il trasloco della pediatria all’ospedale Galmarini di Tradate. Il direttore Giuseppe Micale aveva parlato di una data a cavallo del periodo pasquale. Accelerando sui tempi, domani, 19 marzo, i nuovi spazi allestiti al terzo piano del padiglione monoblocco saranno funzionanti.

Il reparto, con alle spalle una storia di eccellenza avviata dal dottor Rubino che per primo volle aprire ai genitori, agli educatori e ai volontari, è oggi un ambiente accogliente e colorato grazie al progetto artistico realizzato interamente dal Ponte del Sorriso.

II reparto è stato pensato per dare accoglienza in tre aree diverse a seconda dell’età del minore: lattanti, bambini e adolescenti. Le attività svolte sono, infatti, finalizzate al ricovero e alla cura dei pazienti pediatrici di età compresa da 3 giorni a 18 anni, affetti da patologie acute e croniche, come quelle allergologiche, infettivologiche, il diabete mellito in età pediatrica, la Sindrome di Down, le problematiche del bambino adottato all’estero. Alla pediatria afferisce, da agosto 2023, la struttura semplice di diabetologia, dedicata alla cura di pazienti pediatrici affetti da Diabete mellito in età pediatrica. La direttrice è la d.ssa Elisabetta Bussolini, che lavora in rete con la sede centrale dell’Ospedale Del Ponte, nell’ambito del Dipartimento materno-infantile di ASST Sette Laghi, diretto dal Prof. Massimo Agosti.

All’ingresso del reparto, prima dell’area della degenza, c’è l’area che ospita gli ambulatori con rispettiva sala d’attesa e bagno per gli utenti.

Nel nuovo reparto sono presenti anche quattro sale, due per le visite, due per l’attesa, dedicate esclusivamente all’attività di Pronto Soccorso, con percorsi differenziati per pazienti infetti e non infetti.

A completare l’area della nuova Pediatria, oltre ai locali per il personale, un locale è destinato alla scuola in ospedale, attiva grazie all’accordo firmato dalla ASST con l’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Tradate, in virtù del quale una maestra viene incaricata annualmente per svolgere attività scolastica con i bambini ricoverati.