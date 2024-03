Dal Lago Maggiore al Sacro Monte, il viaggio in provincia degli operatori turistici internazionali

Sono una decina di buyer turistici internazionali, operatori commerciali interessati ad avviare relazioni con il mondo dell’ospitalità sui nostri laghi.

Provengono da Belgio, Germania, India, Islanda, Lituania, Polonia e Svizzera e in occasione della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia, iniziativa promossa tra le altre anche da Camera di Commercio Varese, da sabato 23 marzo sono impegnati in quello che in gergo tecnico si definisce un educational tour: accompagnati da guide cicloturistiche, vivranno un’esperienza su due ruote che unisce il turismo active & green a quello culturale.

Il tutto nell’ambito del progetto #VareseDoYouBike, sviluppato a partite dal novembre 2021 dalla stessa Camera di Commercio varesina.

Dopo essere stati accolti sulle rive del Lago di Varese dalla dirigente dell’ente camerale, Anna Deligios, che ha anche consegnato loro le maglie ufficiali di #VareseDoYouBike, i buyer si sono messi in moto lungo un percorso che unisce il Lago Maggiore al Parco del Campo dei Fiori, facendo tappa in alcune “perle” che rendono unico il nostro territorio, quali l’Eremo di Santa Caterina del Sasso e il Sacro Monte.

Per loro, l’opportunità di conoscere in prima persona bellezze e itinerari che potranno proporre all’attenzione dei propri clienti, ciascuno nei rispettivi paesi.