Dalla lotta al terrorismo al volontariato in Procura a Varese

Alla Procura della Repubblica di Varese le carenze di organico vengono in parte sopperite da un protocollo con l’associazione nazionale Carabinieri in congedo del capoluogo.

L’accordo (attivato nel 2017 e oggi rinnovato) è stato illustrato nel corso della giornata di mercoledì dal procuratore della Repubblica di Varese Antonio Gustapane alla presenza del presidente dell’associazione nazionale Carabinieri di Varese Roberto Leonardi, del Colonnello ai vertici del comando provinciale dell’Arma Marco Gagliardo, e ai due volontari che si occuperanno uno del casellario giudiziale, e l’altro di effettuare servizi per l’ufficio intercettazioni.

Si tratta di due pensionati, il carabiniere ausiliario Giuseppe Caspani, ex dirigente d’azienda, 60 anni di Gavirate, e del luogotenente in congedo Giorgio Stracquadagno, 63 anni e una vita nei più delicati gangli operativi dei carabinieri vale a dire prima all’antiterorismo, poi al Ros, il raggruppamento operativo speciale, carriera cominciata sul finire degli anni Settanta e proseguita a lungo anche in ambito di servizi operativi di pedinamento e osservazione).

Oggi questi due utilissimi (e giovani) pensionati sono “schierati” in un’attività di volontariato molto importante poiché la carenza di organico negli uffici amministrativi della procura di Varese vede la mancanza di 12 unità su una pianta organica di 37 lavoratori. L’attività è già cominciata, e da alcuni giorni i due volontari stanno operando in maniera molto proficua per alleviare le carenze in orari d’ufficio per due-tre giorni la settimana. Parole di grande apprezzamento

Sono state spese parole di elogio dal procuratore della Repubblica, e anche dal comandante provinciale dei carabinieri, sotto l’auspicio della possibilità di espandere questa opera di volontariato anche in altri contesti, a fronte di altre unità appartenenti all’associazione, già oggi, come ha ricordato il presidente, impegnata nel supporto alle istituzioni ma anche dei cittadini bisognosi. “Un carabiniere non smette mai di esserlo, nemmeno quando va in pensione” ha ricordato il colonnello Gagliardo, “carabinieri si è sempre”.