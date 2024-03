Dipende da come mi abbracci: a Galliate Lombardo un incontro che celebra i papà

Giovedì 21 marzo dalle ore 19 alle 20.30 alla Biblioteca di Galliate Lombardo l’incontro gratuito per famiglie con bambini fino ai 3 anni, per divertirsi insieme e sostenere la genitorialità

Con qualche giorno di ritardo sulla Festa del papà, giovedì 21 marzo dalle ore 19 alle 20.30 la Biblioteca di Galliate Lombardo dedica una serata al mestiere del papà: Dipende da come mi abbracci. L’incontro, da condividere in famiglia, genitori e figli insieme, tra letture, giochi e pensieri dedcati in particolare ai genitori in attesa o con bambini di età compresa tra gli 0 e i 3 anni.

Essere genitori è una delle esperienze più belle del mondo, ma anche una delle più difficili. Prima e dopo il parto, capita di sentirsi insicuri e inadeguati per il nuovo ruolo. In questo momento è normale sentirsi più fragili. L’importante è non aspettare a chiedere un supporto.

DIPENDE DA COME MI ABBRACCI: IL PROGETTO

Dipende da come mi abbracci è anche il nome del servizio per le mamme e i papà che stanno attraversando una fase delicata per l’attesa o la nascita di un bambino. L’iniziativa mette a disposizione un’équipe di ostetriche, psicologi, pedagogisti e assistenti sociali a sostegno dei genitori prima della nascita e nei primi 1.000 giorni di vita del bambino.

Il supporto, come la partecipazione alla serata del 21 marzo, è completamente gratuito e può essere richiesto anche a casa.

Crescere un bambino è un percorso difficile. Ma con il giusto sostegno puoi percorrerlo con serenità e fiducia. Il progetto Dipende da come mi abbracci è finanziato dal Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile e coinvolge tre province lombarde. L’obiettivo è sostenere la genitorialità ed è stata costituita un’équipe multidisciplinare integrata (ostetrica, psicologa, pedagogista e assistente sociale), la quale si occupa principalmente di azioni di indirizzo, cura e sostegno alla genitorialità.

Sul territorioil progetto viene portato avanti dalle operatrici dell’equipe multidisciplinare, con partner il Comune di Varese, nella sede in via Frasconi, 4 a Varese.

Per maggiori informazioni scrivere a dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894.