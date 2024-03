Domenica di festa alla e-work Arena: la UYBA celebra la salvezza contro l’imbattibile Imoco

Domenica 24 marzo è la data dell’ultimo match di questa stagione per la UYBA Volley Busto Arsizio che affronterà tra le mura amiche la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano (inizio partita ore 17; apertura casse e cancelli ore 15.30). Al termine della gara, le luci della e-work Arena si spegneranno e calerà il sipario di una delle stagioni più complicate nella storia della formazione biancorossa, che ha conquistato la permanenza in Serie A1 solo alla penultima giornata grazie anche alle sconfitte delle inseguitrici.

Una complicazione dovuta, è bene ricordarlo, anche allo sconquasso causato dall’addio di Julio Velasco che ha lasciato Busto per la Nazionale dopo aver plasmato la squadra secondo le proprie idee. Il passaggio a Cichello prima e a Barbolini poi ha permesso, almeno, di ottenere il risultato minimo al club del presidente Pirola attualmente inibito (il danno e la beffa) per aver espresso la sua rabbia nei confronti del tecnico argentino.

Sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, con il palazzetto vicino al sold out grazie alla presenza di due delle più belle tifoserie di tutto il campionato e con tanti appassionati che saranno presenti per vedere giocare la squadra allenata da coach Santarelli. La Imoco (con le ex Piani, Gennari e Wolosz: a Busto si è seminato bene…) è fresca della conquista della finale di Champions League (sarà derby con Milano) e ha alle spalle un’altra stagione finora da 10 e lode. Senza alcuna sconfitta in Serie A1.

Non ci sono, alla vigilia, problemi di formazione per entrambi i coach che potrebbero anche scegliere di dare spazio a quelle atlete che durante la stagione hanno giocato meno. Anche perché il risultato della partita non andrà a influire sulla classifica generale né delle Farfalle né delle Pantere.

A presentare la partita coach Barbolini che si aspetta una domenica speciale per la pallavolo: «Sicuramente vogliamo che il match sia una bella festa per la pallavolo e che la partita sia fonte di stimolo. Ci troviamo di fronte a una squadra che non ha bisogno di presentazioni ma noi potremo giocare con serenità e far sì che ci sia un giusto epilogo a questa stagione che è finita come ci auguravamo in partenza».

UYBA Volley Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini (L2), 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 19 Boldini. All. Barbolini.

Conegliano: 1 Piani, 2 Plummer, 3 Robinson-Cook, 4 Squarcini, 5 De Kruijf, 6 Gennari, 9 Lubian, 10 De Gennaro (L), 11 Haak, 12 Bugg, 14 Wolosz, 16 Lanier, 19 Fahr, 20 Bardaro (L2). All. Santarelli.

Il programma (13a di ritorno): Uyba Volley Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Allianz Vero Volley Milano; Aeroitalia Smi Roma – Igor Gorgonzola Novara; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Trasportipesanti Casalmaggiore; Il Bisonte Firenze – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; Wash4green Pinerolo – Itas Trentino.

Classifica: Conegliano 72 (25 – 0); Scandicci 61 (21 – 4); Milano 60 (21 – 4); Novara 56 (19 – 6); Chieri 45 (14 – 11); Pinerolo 34 (11 – 14); Vallefoglia 34 (11 – 14); Roma 34 (11 – 14); Casalmaggiore 31 (10 – 15); Firenze 27 (10 – 15); BUSTO ARSIZIO 24 (7 – 18); Cuneo (7 – 18), Bergamo 18 (5 – 20); Trentino 11 (3 – 22).