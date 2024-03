Donate otto culle matris all’ospedale di Busto Arsizio: fondamentali per il reparto di Pediatria

Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio ha recentemente ricevuto un dono di grande valore: otto culle Matris, offerte generosamente dalla ditta Roveda S.r.l. di Parabiago.

Questa donazione, presentata oggi, 26 marzo, durante un incontro ufficiale presso la Sala della Biblioteca del nosocomio bustese, è stata accolta con gratitudine dalla Direzione Generale di ASST Valle Olona e dal direttore del Dipartimento Materno Infantile, dottoressa Simonetta Cherubini.

Le culle Matris rappresentano una risorsa fondamentale per favorire il rooming in, una pratica che promuove la vicinanza mamma-neonato durante il sonno e che ha numerosi benefici sia per la madre che per il bambino. Secondo la dottoressa Cherubini, il co-sleeping facilita l’allattamento al seno, il legame affettivo tra madre e figlio e contribuisce positivamente allo sviluppo psicomotorio del neonato.

Il termine “rooming in” si riferisce alla pratica di far dormire il neonato vicino alla madre, senza necessariamente condividere il letto. In questo contesto, le culle Matris offrono uno spazio sicuro e protetto per il bambino, posizionandosi accanto al letto della madre e consentendo una maggiore tranquillità e facilità nell’assistenza.

La dottoressa Cherubini sottolinea l’importanza di questa donazione per il reparto di Pediatria, affermando che le otto culle Matris regaleranno ore di sonno sereno alle mamme e ai neonati, migliorando l’assistenza fornita dagli operatori sanitari durante il rooming in e offrendo un sostegno concreto per un’esperienza di nascita più positiva e confortevole.

Questa donazione non è solo di natura materiale, ma assume un significato emotivo profondo, concentrato nel valorizzare i momenti più belli e delicati della vita: i primi istanti con il proprio bambino.