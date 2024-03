“Donum Formae”: allo spazio plifunzionale Acli di Varese la mostra di Ignazio Campagna

Sabato 6 aprile verrà inaugurata la mostra dello scultore Ignazio Campagna dal titolo “DONUM FORMAE” a cura di Patrizia Di Modugno, presso lo Spazio Polifunzionale ACLI in via Speri della Chiesa Jemoli, 9 a Varese.

«Questa mostra – Commenta il Presidente Provinciale di ACLI Arte e Spettacolo Giuseppe Di Cerbo – ci consente di fare esperienza diretta delle opere d’arte, cioè non solo osservarle nella loro estetica ma considerarle nel loro significato nascosto anche grazie all’interazione con l’autore che sarà spesso presente in sede. Questa iniziativa vuole essere seminale in vista di future esposizioni d’arte presso questo spazio in centro città».

L’esposizione offre un’ampia panoramica della produzione artistica di Campagna dalle opere in marmo a quelle polimateriche, ed è finalizzata a ricostruire il suo interesse per la figura umana e su come questa reagisce a movimento, tensione e torsione. Gli ambiti di ricerca affondano radici profonde nella psiche umana in quanto ispirati al mito, al sacro, al femminile e alle questioni sociali.

La narrazione, per Campagna, non è solo un punto di partenza e di arrivo nella realizzazione della scultura, ma è piuttosto l’anima che la sostanzia offrendole quella forza che tutti possono percepire. Ne risultano opere con forme fluide e astratte che manifestano tensioni psico-fisiche di natura ancestrale in piena adozione del linguaggio contemporaneo per cui l’essere umano è considerato nella sua condizione esistenziale di animal symbolicum, cioè produttore di simboli. Il titolo della rassegna tradotto in italiano con “Dono della Forma” intende per forma la scultura e, in generale, ogni prodotto artistico autentico che trasforma lo sguardo dello spettatore e lo eleva oltre la quotidianità invitandolo ad aprirsi e ad accogliere messaggi profondi di vita, di pace e bellezza. E’ questo il dono immateriale e prezioso che l’arte contemporanea trasmette.

La mostra, che resterà aperta fino al 5 maggio è promossa da ACLI Arte e Spettacolo Varese in collaborazione con ACLI provinciali Varese e Foto Club Varese APS, con il Patrocinio del Comune di Varese.

Ignazio Campagna

“DONUM FORMAE”

Spazio Polifunzionale ACLI in via Speri della Chiesa Jemoli, 9 a Varese

dal 6 aprile al 5 maggio

Orari d’apertura

giovedì e venerdì: 16-19

sabato e domenica: 10.30-12.30 e 15-18