Dove andiamo ad abitare? Laboratorio d’arte contemporanea per famiglie al MA*GA

Non una semplice domanda ma un portale che apre nuove prospettive su luoghi e architetture, tra arte e fantasia. “Dove andiamo ad abitare?” è il titolo del laboratorio di arte contemporanea per famiglie in programma al MA*GA, il museo d’arte contemporanea di Gallarate, domenica 24 marzo dalle ore 15 alle 17.

In questo laboratorio i partecipanti sono invitati a portare un’immagine di un edificio: vicino o lontano, piccolo o grande, reale o fantastico … ma ideale per vivere tutti insieme!

Dopo una breve visita guidata alla mostra “Michele Ciacciofera. Condensare l’infinito”, dove l’artista racconta luoghi e viaggi attraverso particolari forme architettoniche e scultoree, i bambini e gli adulti partecipanti saranno invitati a collaborare per realizzare tante piccole sculture, ispirandosi alle immagini scelte e utilizzando i diversi materiali messi a disposizione.

Laboratorio per famiglie con bambini da 5 a 13 anni

Massimo 50 partecipanti

Costo € 5,00 per ogni partecipante (€ 10,00 1 bambino + 1 adulto); obbligatoria la presenza di almeno un adulto accompagnatore.

Per iscrizioni compilare il modulo a QUESTO LINK.