Droga in stazione a Saronno, arrestato un uomo di 36 anni. I controlli sono scattati nel pomeriggio di venerdì 22 marzo.

Nello specifico, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato, nelle vicinanze della stazione di Saronno, l’uomo che, dopo aver ricevuto del denaro da un acquirente, ha consegnato a quest’ultimo della droga all’interno di un involucro in cellophane.

Gli agenti intervenuti hanno arrestato l’uomo che, successivamente, è stato trovato in possesso di un ulteriore involucro contenete 23 grammi di cocaina.

Il 36enne, dopo essere stato identificato, è stato accompagnato in Questura mentre l’acquirente, trovato in possesso di 0.25 grammi di cocaina, è stato sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti.