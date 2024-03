Due giorni di Viaggio tra arte e natura all’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Nei pomeriggi di giovedì 28 e venerdì 29 marzo, durante le vacanze pasquali, l’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone ai bambini dai 9 ai 12 anni una serie di laboratori creativi e di attività in natura da svolgere tra prati e boschi della riserva.

Un vero e proprio Viaggio tra arte e natura capace di creare ponti nel tempo, dalla preistoria ad oggi e nel suono, dal canto degli uccelli a strumenti musicali tribali, tutto da da esplorare.

Giovedì 28 marzo, ore 14 – 17,30

Suoni naturali e strumenti tribali

Quali strumenti usavano gli uomini preistorici? Come avviene la comunicazione nel mondo animale?

Una passeggiata sui sentieri della Palude Brabbia è l’occasione giusta per socoprilo! Qui, nell’area protetta i piccoli passeriformi si sfidano tra cinguettii e canti melodiosi mentre i picchi tambureggiano sui tronchi. Basta imparare ad ascoltare.

E poi spazio a un laboratorio per realizzare strumenti tribali da portare a casa e da utilizzare in una moderna orchestra preistorica!

Venerdì 29 marzo, ore 14 – 17,30

Caccia al tesoro tribale sulle tracce degli animali

Come uomini preistorici, l’incontro sui sentieri della palude è guidato da una mappa primitiva alla ricerca di ossa, penne e impronte lasciati dagli animali

Non mancherà qualche sfida pratica per realizzare capanne e oggetti dei più antichi antenati dell’uomo.

Quale tribù riuscirà ad arrivare per prima al tesoro?

Il pomeriggio si concluderà realizzando una pittura rupestre da portare a casa.

In caso di pioggia le attività si terranno al coperto.

La donazione per il singolo pomeriggio è di € 20 a bambino € 15 soci Lipu.

Iscrizioni per entrambe le giornate € 35 a bambino, € 25 soci Lipu.

Al termine delle attività è prevista una merenda.

Iscrizione obbligatoria sul sito www.lipupaludebrabbia.it