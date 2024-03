Due nuove manifestazioni dedicate al jazz nel Varesotto: tutte le informazioni

Al via due nuove rassegne nel mondo del jazz, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Siae, nell’ambito del programma “Per chi crea”. Si tratta di “New Generation”, un’iniziativa primaverile in partenza il 20 marzo, e “Jazzaltro Giovani”, in programma dal 3 maggio, parte della storica rassegna “Jazzaltro”. “L’obiettivo dell’iniziativa è dare spazio ai nuovi talenti – ha spiegato Mario Caccia, direttore artistico dei due cartelloni – che in queste rassegne saranno affiancati da nomi di primo piano della scena jazz nazionale”. Il direttore conferma anche in questi festival la contaminazione di tanti generi diversi come missione di Jazzaltro.

Si parte il 20 marzo con il concerto di Giovanni Falzone

Inaugura il festival “New Generation” Giovanni Falzone, alla guida della sua Freak Machine, il 20 marzo al Cinema Teatro Nuovo Area 101 di Olgiate Olona (Via Bellotti, 22) alle ore 21, con ingresso a libera donazione. Il quartetto composto dal compositore Giovanni Falzone, il chitarrista Alessandro Lunedì, il bassista Giuseppe La Grutta e il batterista Andrea Bruzzone eseguirà una serie di brani caratterizzati da forti componenti ritmiche e melodiche derivate dal recente album “Canto terrestre”, in cui Falzone si è ispirato alle musiche della sua natia Sicilia. “È un ricordo che ho avuto voglia di rivisitare e di trasformare in un progetto musicale – ha detto Falzone -. Mette insieme la semplicità dei canti popolari e tutto quello che ho sviluppato durante la mia vita”.

I concerti in programma

Tra le tante promesse chiamate a esibirsi per “Jazzaltro Giovani” e “New Generation” spiccano la cantante Emilia Zamuner, che vanta già collaborazioni prestigiose con musicisti del calibro di Moriconi, Flavio Boltro, Daniele Di Bonaventura e Daniele Sepe; il chitarrista Christian Mascetta, dotato di una creatività e di uno tecnica fuori dal comune; il flautista Aldo Di Caterino, che ha all’attivo registrazioni ed esibizioni con musicisti quali John Surman, Gabriele Mirabassi, Vince Abbracciante, Nando Di Modugno e Guido di Leone; il contrabbassista Carlo Bavetta, tra i più versatili della sua generazione; i gemelli Cutello, cioè Giovanni (sassofono) e Matteo (tromba), membri insieme al pianista Giuseppe Vitale e a contrabbassista Stefano Zambon del We Kids quintet guidato dal batterista Stefano Bagnoli, infine, il batterista Cesare Mangiocavallo, già accanto a Enrico Pieranunzi, Roberto Tarenzi, George Garzone e Ameen Saleem.

RASSEGNA NEW GENERATION

Mercoledì 20 marzo, Olgiate Olona (Va)

Cinema Teatro Nuovo Area 101, via Bellotti 22

Giovanni Falzone Freak Machine

Giovanni Falcone (tromba, elettronica), Alessandro Lunedì (chitarra), Giuseppe La Grutta (basso elettrico), Andrea

Bruzzone batteria.

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Giovedì 2 maggio, Biella

Biella Jazz Club, corso del Piazzo 29

Moriconi & Zamuner con SEA quartet

Massimo Moriconi (contrabbasso), Emilia Zamuner (voce), Riccardo Zamuner (violino), Alberto Marano (violino), Andrea De Martino (viola), Raffaele Rigliari (violoncello).

Ore 21.30

Ingresso: 10 euro.

Sabato 18 maggio, Varese

VareseVive, via S. Francesco d’Assisi 26

Christian Mascetta trio – Out of Space

Christian Mascetta (chitarre), Pietro Pancella (basso elettrico), Michele Santoleri (batteria).

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Giovedi 30 maggio, Biella

Biella Jazz Club, corso del Piazzo 29

Enrico Pieranunzi – Aldo Di Caterino ensemble

Enrico Pieranunzi (pianoforte), Aldo Di Caterino (flauto traverso), Carlo Bavetta (contrabbasso),

Cesare Mangiocavallo (batteria).

Ore 21.30.

Ingresso: 10 euro.

Il calendario della rassegna è in costante aggiornamento.

Maggiori info: www.area101.it

RASSEGNA JAZZALTRO GIOVANI

Venerdì 3 maggio, Olgiate Olona (Va)

Cinema Teatro Nuovo Area 101, via Bellotti 22

Moriconi & Zamuner con SEA quartet

Massimo Moriconi (contrabbasso), Emilia Zamuner (voce), Riccardo Zamuner (violino), Alberto Marano (violino), Andrea De Martino (viola), Raffaele Rigliari (violoncello).

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Venerdì 17 maggio, Olgiate Olona (Va)

Cinema Teatro Nuovo Area 101, via Bellotti 22

Christian Mascetta trio – Out of Space

Christian Mascetta (chitarre), Pietro Pancella (basso elettrico), Michele Santoleri (batteria).

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Venerdì 31 maggio, Castellanza (Va)

Cine Teatro Dante, via Dante Alighieri 5

Enrico Pieranunzi – Aldo Di Caterino ensemble

Enrico Pieranunzi (pianoforte), Aldo Di Caterino (flauto traverso), Carlo Bavetta (contrabbasso),

Cesare Mangiocavallo (batteria).

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Il calendario della rassegna è in costante aggiornamento.

Maggiori info: jazzaltro, it

Foto di copertina: @Renzo Chiesa

Foto interne all’articolo: @Fabio Pelliccia