Due su due per gli Skorpions: 28-7 in casa dei Lazio Marines

(Foto Facebook – Italian Football League)

Missione compiuta per gli Skorpions Varese, che dopo la vittoria dell’esordio al “Franco Ossola” contro i Guelfi Firenze, ottengono la seconda “W” stagionale in trasferta. 28-7 per i varesini in casa dei Lazio Marines e cammino che resta senza pecche per i ragazzi di coach Nick Holt.

Grande protagonista della vittoria dei varesini è il quarterback Ryan Griffin, che dopo aver scaldato il braccio nella prima gara dell’anno, nella seconda lancia ben 4 passaggi vincenti, mandando in touchdown Buccellato e il fratello Maclaine nel primo quarto, poi Zanovello nel secondo mettendo all’intervallo un ottimo 21-0. Nella seconda parte di gara, è Volonnino a farsi trovare pronto per raggiungere quota 28, prima dell’unica meta laziale con Albericci che trova Rinaldi. La gestione degli Skorpion nell’ultimo quarto è impeccabile e così i varesini si portano a casa la seconda vittoria stagionale.

Ora per i ragazzi di coach Holt ci sarà una settimana di pausa per poi andare il 24 marzo a Torino per affrontare i Giaguari, sconfitti in casa nettamente dai Frogs Legnano.