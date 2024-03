È il momento degli Oscar dello sport di Busto Arsizio con la 56esima Pasqua dell’Atleta

Saranno 43 gli sportivi e le società premiati da Assb in occasione della cerimonia che segue la santa messa delle palme alle 18,30 in basilica di San Giovanni

Si svolgerà sabato 23 marzo la 56esima edizione della Pasqua dell’Atleta, la manifestazione annuale che mette in risalto i risultati sportivi degli atleti e delle società sportive della città di Busto Arsizio. Come di consueto la presentazione è avvenuta all’interno della concessionaria Paglini che da 30 anni sponsorizza l’Assb (Associazione Società Sportive Bustesi), che organizza l’evento.

«È una festa che parla della storia di Busto e degli sportivi di Busto – ci ha tenuto a ricordare la presidente di Assb Cinzia Ghisellini – gli sportivi vincono il loro Oscar cittadino mettendo in luce i risultati ma anche i valori e la vita di sacrificio che comporta eccellere in una disciplina. E a Busto le eccellenze non mancano tanto che abbiamo dovuto premiare ben 43 tra sportivi, dirigenti e società. Segno di salute dello sport cittadino al culmine della sua forza l’anno scorso proprio mentre Busto Arsizio era Città europea dello Sport».

Uno sforzo, quello messo in campo dall’amministrazione, che merita un importante omaggio «una sorpresa che abbiamo preparato per il Comune di Busto che ci ha supportato tanto» – ha proseguito la presidente che poi ha ringraziato la famiglia Paglini e Claudio Grillo per l’ospitalità.

I 43 premi che verranno consegnati venerdì nell’ormai consueta cornice della basilica di San Giovanni sono frutto del lavoro della commissione che si riunisce tutti gli anni per analizzare le candidature con tre consiglieri dell’Assb e i giornalisti delle testate locali. La cerimonia, che si svolgerà subito dopo la santa messa delle 18,30, sarà presentata dal giornalista e presidente del Panathlon La Malpensa, Giovanni Castiglioni. «Una manifestazione cresce nel cuore degli sportivi ma non invecchia» – l’ha definita Claudio Grillo.

Tra i premi che verranno consegnati ne sono stati anticipati alcuni. Tra i dirigenti e gli atleti scomparsi verranno ricordati Cesare Vago, Luigi Pinciroli e Carlo Monoli. Il premio Invernizzi dedicato ai dirigenti sportivi sarà premiato Renato Borroni. Due le società sportive che riceveranno un riconoscimento per i loro anniversari: l’Atletica San Marco (50 anni) e Ibici Basket femminile (40 anni dalla storica promozione in serie A1). Si segnalano, inoltre, due menzioni speciali per Riccardo Maino della Pro Patria, campione mondiale di ginnastica, e Stefania Moneta campionessa italiana della Pro Patria Arc.