È Mario Boatto il candidato sindaco del centrodestra di Sesto Calende

“Fumata bianca” e prima presentazione (alla stampa) del candidato sindaco del centrodestra a Sesto Calende, coalizione che ha trovato in Mario Boatto la figura giusta per ereditare la fascia tricolore di Giovanni Buzzi, sindaco di Forza Italia a fine mandato.

“Promessa mantenuta” dunque per il gruppo formato da Forza Italia, Lega, Lombardia Ideale, Fratelli di Italia e cittadini indipendenti: negli scorsi giorni l’ex sindaco Marco Colombo aveva infatti annunciato che il nome sarebbe stato ufficializzato entro la fine di questo settimana.

Dopo settimane di dialogo tra i quattro partiti, la trattativa si è definitivamente sbloccata negli ultimi giorni, quando Fratelli di Italia ha “commissariato” il presidente locale Cesare Zacchetti attraverso il dirigente provinciale Daniele Consonni per poi chiudere le trattive che vedranno come candidato sindaco proprio un tesserato (da circa sei mesi) del partito di Giorgia Meloni.

Alla Lega, invece, spetterà, anche a questa tornata elettorale, l’eventuale vicesindaco. Tuttavia, ancora non c’è certezza se sarà sempre il leghista Edoardo Favaron a ricoprire tale ruolo, come fatto nell’ultimo quinquennio, oppure un volto diverso. Magari lo stesso Colombo, ex consigliere regionale, oppure Jole Capriglia Sesia, anche lei presente e in prima fila alla presentazione di Boatto.

BOATTO: “VOGLIAMO RENDERE SESTO CALENDE LA CITTÀ PIÙ IMPORTANTE DELLA SPONDA LOMBARDA DEL MAGGIORE”

Classe 1954, la famiglia di Boatto è di origini venete, anche se lui è nato in Sardegna (ad Arborea) e vive da molti anni a Sesto Calende, dove la sua famiglia è attiva nel settore del turismo. Oggi pensionato, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della consulenza e dell’aeronautica in Aermacchi e in Augusta, con esperienze anche a livello internazionale (Inghilterra e Polonia).

Come dichiarato da Consonni, è lui il “profilo giusto, condiviso dall’intera coalizione, per dare continuità amministrativa a una città che si aspetta dal sindaco una “figura competente”. «Serviva una persona nuova ma di comprovata esperienza e capacità, che conoscesse bene Sesto» aggiunge Marco Colombo in sala stampa confermando la propria candidatura in lista, a differenza di Buzzi che invece non ha ancora sciolto la riserva.

«Da Sesto Calende ho avuto molto e ancora adesso la mia famiglia opera in questa città fantastica, che merita di essere vista e conosciuta da tutti» queste le prima parole della sua campagna elettorale di Boatto, «timido» sì, «ma quando lavoro divento anche molto duro se serve, perché non ho problemi di referenza nei confronti di nessuno. A me piace molto il dialogo, dal confronto vengono sempre nuove idee e soluzioni».

Prosegue Boatto, rispondendo alle domande dei giornalisti: «Il nuovo gruppo ci permetterà di proseguire nella crescita della città. Stiamo formando un gruppo che sarà composto da nuove persone e altre d’esperienza, il mix ideale per dare continuità alla bella esperienza fatta in questi anni da Buzzi e da Colombo, che ringrazio per il sostegno. Ringrazio anche Consonni per aver sistemato in pochi giorni un malessere che c’era in Fratelli di Italia, con la possibilità di definire già stasera il candidato».

Un sogno in particolare per la città? «Se lo dico il rischio è che non si avvera – replica con una battuta, poi rivela la propria ambizione – Quel che mi piacerebbe è rendere Sesto Calende il paese più forte, più forte economicamente, e fare in modo che sia la Città più importante della sponda lombarda del Lago Maggiore. Serviranno soldi e investimenti, abbiamo già delle idee. Quello che è certo è che questo paese deve crescere».

“NON NASCONDIAMO IL NOSTRO ORIENTAMENTO POLITICO”

Nel corso della presentazione di Boatto, a cui seguirà nei prossimi giorni un vero e proprio incontro con la cittadinanza, Buzzi e Colombo hanno fornito alcuni dettagli dei prossimi impegni della lista, che, come pronosticato, sostituirà il vecchio nome de Lega della Libertà (l’unione de Il popolo della libertà e Lega) e aggiungerà nel logo anche i simboli di Lombardia Ideale e naturalmente Fratelli di Italia.

«La nostra lista non ha paura di mostrare il proprio orientamento politico – commenta Buzzi, preannunciando anche una conferenza stampa di fine mandato -. C’è chi si nasconde dietro il concetto di civismo, mentre da quindici anni questo gruppo non ha problemi a dichiarare la propria appartenenza».

«Tra circa 10 giorni dovrebbe esserci la presentazione ufficiale di Boatto» sottolinea Colombo, per poi aggiungere: «La Lega della Libertà si rinnoverà, e nei prossimi giorni annunceremo il nuovo nome e i componenti della lista. Oltre che competente, Boatto è anche fortunato, vicino a lui troverà persone d’esperienza che lo consiglieranno bene e lealmente. Perché non mi sono ricandidato a sindaco? Non voglio fare il protagonista, soprattutto di più stasera: da parecchio tempo avevo manifestato l’idea di non ricoprire più questo ruolo. La città deve sempre avere un cambiamento e da qui l’idea di presentare un sindaco nuovo, ma esperto nell’amministrare realtà complesse. Dimostreremo anche questa volta che Sesto Calende è una città di centrodestra».