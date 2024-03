“E’ una fortuna questa distanza” Gavirate omaggia Renzo Carmio nella Giornata mondiale della poesia

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Gavirate in collaborazione con le Associazioni EstroVersi, Compagnia Fiori Blu Elettrico, la casa editrice Nem e l’Associazione La Varese Nascosta presentano l’evento “È una fortuna questa distanza”, omaggio a Renzo Carnio che si svolgerà il 21 marzo alle 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Gavirate in Via De Ambrosis, 11.

L’evento è stato organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Poesia ed in special modo per ricordare ed omaggiare la figura di Renzo Carnio conosciuto nell’ambiente artistico e poetico in qualità di organizzatore di eventi, film-maker, poeta. Lui stesso collaborò ad organizzare indimenticabili eventi per la giornata mondiale della poesia su poetesse come Alda Merini, Antonia Pozzi, Wislawa Szymborska, e molte altre in collaborazione con EstroVersi e tante altre realtà del territorio.

La sua passione per la poetica delle immagini unita alla bellezza della parola lo aveva spinto nel tempo a produrre video e filmati su artisti del territorio e non solo, valorizzandone le qualità artistiche. Nel corso di più di un decennio era riuscito a creare connessioni fra artisti e associazioni creando una vera e propria rete. Durante la serata sarà proiettato un video inedito della Sua produzione ed interverranno molti degli artisti che nel corso del tempo hanno con lui collaborato alla creazione di eventi.

È UNA FORTUNA QUESTA DISTANZA

Omaggio a Renzo Carnio

Giovedì 21 marzo 2024 – ore 21

Sala Consiliare – Comune di Gavirate

Via De Ambrosis, 11