Elezioni a Rescaldina, De Candia: “Una nuova provincia da Saronno a Malpensa”

«Una nuova provincia da Saronno a Malpensa». La proposta arriva da Mauro Tommaso De Candia, che alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno si contenderà la poltrona da sindaco di Rescaldina con il sindaco uscente Gilles Ielo per la civica di centrosinistra Vivere Rescaldina e Luca Perotta per il centrodestra.

«Una delle cose che farò, una volta eletto sindaco di Rescaldina, sarà coinvolgere tutti i sindaci dei comuni compresi nell’area che va da Saronno all’aeroporto di Malpensa per chiedere a Regione Lombardia la costituzione di una nuova provincia con sede nel centro abitato più popolato, Busto Arsizio – spiega De Candia -. Rescaldina, così come Gerenzano, Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Uboldo, Turate, Mozzate, Cerro Maggiore, Parabiago, Origgio, Marnate, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Legnano, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Canegrate, Magnago, Dairago, Arconate, Busto Arsizio, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Gallarate, Cassano Magnago, Ferno, Somma Lombardo, Samarate, Cardano al Campo e tutti gli altri comuni limitrofi all’aeroporto di Malpensa, potrebbero costituire una provincia a sé stante, un po’ come è stato fatto con la provincia di Monza e Brianza».

«Attualmente, questo insieme di comuni molto legati tra loro per prossimità ed interessi socio-economici, si trovano ai limiti delle province di Varese, Como e Città Metropolitana di Milano – aggiunge De Candia -. Queste tre province sono geograficamente distanti dai comuni su menzionati e poco riescono a rispondere alle necessità della popolazione. Per questo motivo, ritengo sia il caso che i comuni che ho citato si uniscano per costituire la propria provincia che risponda alle esigenze del territorio».