Elezioni Europee, Gadda (Italia Viva): “C’è bisogno di Stati uniti d’Europa”

«Il nostro ottimismo rispetto alle elezioni europee, oltre che sui sondaggi, è basato sui contenuti che porteremo in campagna elettorale». Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vice-presidente di Italia Viva alla Camera, a Rai Radio 1.

«Noi di Italia Viva siamo europeisti convinti ma l’Europa, così com’è, non va bene. Non bisogna spingere per l’Europa dei burocrati, come per esempio sta facendo Forza Italia con il suo sostegno a Ursula Von der Leyen. E’ piuttosto necessario meno populismo e più concretezza. In tanti settori, come la difesa, le politiche energetiche, le politiche sociali, c’è un bisogno degli Stati uniti d’Europa. E anche nel campo delle politiche ambientali c’è bisogno di un’Europa che guidi la transizione ecologica senza demagogia. Insomma, bisogna andare a Bruxelles a testa alta ma dimostrando di essere dei patrioti nei fatti, con la competenza, e non solo a parole», ha concluso.