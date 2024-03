Elicottero caduto sul Monte Rosa: il team che era bordo ha recuperato l’alpinista nel crepaccio

«Quello che vedete è un elicottero del servizio sanitario piemontese che ieri ha avuto un incidente sul Monte Rosa, fortunatamente senza alcuna conseguenza grave per l’equipaggio a bordo. Ma non siamo qui per raccontarvi la dinamica di questo incidente, ma per sottolineare lo spirito tenace che caratterizza i nostri operatori sul campo. Nonostante il brutto incidente, nonostante il grande spavento il team a bordo ha comunque portato a termine la missione di soccorso per la quale era stato attivato, recuperando un alpinista precipitato in un crepaccio. Un esempio straordinario di chi, prima ancora delle proprie forze, mette il cuore in ciò che facciamo ogni giorno».

Questo il messaggio che è stato diramato via social dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) dopo l’incidente occorso ieri, nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo sul Monte Rosa, nei pressi del rifugio Capanna Margherita, a un elicottero del 118.

L’elicottero, partito da Borgosesia, era precipitato in quota sul versante di Alagna Valsesia.