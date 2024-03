Entrano di notte per rubare e spaccano tutto, lo sconforto del titolare del ristorante-pasticceria di Samarate

Quattro banditi nella notte tra giovedì e venerdì 22 marzo hanno devastato, per rubare, il locale Luxale di Samarate. Una spaccata notturna messa in atto dal almeno quattro banditi che hanno sfondato la porta a vetri e rubato all’interno del locale provocando ingentissimi danni all’attività.

L’allarme ha suonato ma il breve tempo di intervento del titolare è bastato a permettere ai malviventi di afferrare qualche soldo e scappare lasciando molti danni.

Un gesto criminoso che ha lasciato nello sconforto il titolare: “Dopo le mille avversità e difficoltà nel giorno d’oggi di portare avanti con dedizione, impegno e professionalità, un’azienda, ti ritrovi a tu per tu con una triste realtà, che brutalmente, al giorno d’oggi siamo quasi ormai abituati a vedere, e che oramai non ti lascia nemmeno più il tempo di rimanere scioccati. Non abbiamo parole, per quanto accaduto. Non c’è cosa più orribile che vedere queste azioni, in casa tua, dove ogni giorno, ogni nostro dipendente, che oramai fa parte della famiglia, passa la maggior parte del suo tempo, dedicandosi a ciò che più ama, il sevizio alla clientela. Delusi e amareggiati, raccogliamo i frammenti di vetro, sempre a testa alta e sempre con le spalle più grandi. Provando a buttarci alle spalle una triste realtà dopo l’accaduto di questo furto”.