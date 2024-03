Escursionista scomparso ad ottobre nella Bergamasca trovato grazie all’elicottero della Guardia di Finanza di Venegono Superiore

Nella mattinata di domenica 24 marzo è stato ritrovato sulla Presolana nelle Prealpi bergamasche, il corpo senza vita di Claudio Ongaro, quarantenne di Clusone scomparso lo scorso ottobre nel corso di un’escursione.

Sul posto il personale del Soccorso Alpino e quello della Guardia di Finanza, operativa con una “volpe”, uno degli elicotteri Augusta Westland in dotazione alla base aerea delle Fiamme Gialle di Venegono Superiore.

L’uomo era scomparso lo scorso 5 ottobre dopo essere partito per un’escursione: aveva lasciato la macchina al Passo della Presolana per poi proseguire a piedi verso la montagna. Di lui non c’è stata nessuna traccia fino ad oggi, domenica 24 marzo, quando è stato ritrovato il suo cadavere.