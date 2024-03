A Luvinate esercitazione in grotta per trentacinque tecnici di soccorso speleologico

Movimento a Luvinate per l’esercitazione della IX Delegazione speleologica Lombardia in programma nella giornata di sabato 16 e in quella di oggi, domenica 17 marzo 2024.

Il sito prescelto è stato quello della grotta “Nuovi Orizzonti”, territorio del comune di Luvinate.

Trentacinque i tecnici di soccorso speleologico che hanno partecipato, provenienti da tutta la regione. Scopo della simulazione, il recupero di due barelle lungo le gallerie prettamente suborizzontali della grotta, con l’impiego delle più recenti tecniche, che prevedono una quantità di materiale ridotta e l’alternanza dei tecnici nel recupero, con il cosiddetto schema a cingolo.

Le operazioni hanno impegnato due squadre, per oltre 12 ore.