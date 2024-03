Festa Yaka Malnate: gli U19 battono Saronno e si laureano campioni provinciale

È stata una gran bella finale quella andata in scena domenica 17 marzo al Pala Dozio di Saronno tra i padroni di casa saronnesi e lo Yaka Malnate. Ad avere la meglio, al quinto set, laureandosi campioni provinciali Under 19 sono stati i malnatesi che alzano così la Coppa messa in palio dalla Fipav di Varese.

Una serata di gran bella pallavolo, con parziali da cardiopalma, sano agonismo e tanta correttezza sia sugli spalti, sia in campo.

LA CRONACA

Parte bene LO Yaka nel primo set ma si fa recuperare dal turno di servizio dell’ottimo Forcina e dalle difese di Quargentan. Sul 23 pari decisione arbitrale contestata e 24 a 23 per Saronno che chiude subito e si va al cambio di campo. Nel secondo set lo Yaka si scatena e porta a casa il parziale con un netto 25 a 14. Terzo set giocato da entrambe le parti con tanto tatticismo e attenzione, la squadra di Malnate allunga e vince con un adrenalinico 25-23.

Quarto set cambio palleggiatore per Yaka: entra Segalini sull’infortunato Imperiali. Scambi punto a punto fino ad un ottimo turno di battuta di Pomposelli che mette in difficoltà la ricezione malnatese e Saronno chiude 26-24. Il tie break parte male per Saronno che prende 3 pesantissimi muri e ne esce solo grazie all’ esperienza di Forcina. Alla fine lo Yaka ci crede di più e sbaglia meno e sospinto dal pubblico chiude 15-9 prendendosi set e vittoria.

Premi individuali

FORCINA (Saronno)miglior attaccante

QUARGENTAN(Saronno) miglior libero

SEGALINI Filippo (Yaka) miglior palleggio

RODINI (Yaka) MVP.