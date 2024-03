Formazione continua per 1000 operatori delle biblioteche lombarde. L’annuncio dell’assessore Caruso

Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, ha recentemente annunciato un passo avanti nell’evoluzione dei sistemi bibliotecari lombardi. Durante il convegno ‘Biblioteche e nuove forme di lettura’, evento nazionale dedicato al sistema bibliotecario italiano, Caruso ha illustrato le prime linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, aprendo la strada a una formazione continua e gratuita per oltre 1.000 operatori della cultura.

Le nuove direttive puntano ad offrire una visione chiara per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività bibliotecarie in un contesto in continua evoluzione. Con la recente riforma delle politiche culturali regionali, i sistemi bibliotecari hanno ora linee guida definitive, frutto di un lavoro attento che ha tenuto conto delle indicazioni provenienti dai diversi territori.

Secondo Caruso, queste linee guida stabiliscono regole certe per il riconoscimento dei sistemi bibliotecari, che avviene attraverso delibere della Giunta regionale e tiene conto di diversi requisiti specifici.

Un elemento fondamentale di questa nuova organizzazione è il riconoscimento delle biblioteche non solo come luoghi di diffusione della cultura, ma anche come centri culturali di prossimità essenziali per il benessere delle comunità. Le biblioteche diventano quindi punti di riferimento territoriali in grado di sviluppare relazioni, integrare gruppi di persone ed incrementare il benessere della comunità stessa.

Le nuove linee guida favoriscono inoltre la cooperazione tra biblioteche, sia pubbliche che private, aprendo la strada a collaborazioni con istituti e luoghi della cultura di diversa natura, come musei e archivi.

Caruso ha evidenziato il ruolo attivo di Regione Lombardia in questo processo di trasformazione e ha annunciato l’avvio di un progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo grazie alle risorse del PNRR. Le biblioteche regionali saranno parte integrante di questo cambiamento, sfruttando le nuove tecnologie per valorizzare il loro inestimabile patrimonio culturale.

In conclusione, Caruso ha sottolineato l’importanza di supportare le biblioteche regionali nell’organizzazione delle loro attività e nel valorizzare il loro patrimonio, che può avere ricadute positive su tutta la Lombardia.