Forza Italia frena: “Fratelli d’Italia non può umiliare gli altri a Samarate”

“Essere il primo partito del centrodestra non darà diritto a umiliare i rappresentanti locali della coalizione”.

Il coordinatore di Forza Italia, Pino Coluccelli, commenta in modo duro l’annuncio del segretario provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, che aveva dato per chiuso l’accordo per la ricandidatura di Enrico Puricelli a sindaco.

Una presa di posizione ferma, che indica che a livello locale le trattative erano in corso (e Forza Italia aveva tenuto una riunione solo due sere fa). A questo punto l’accordo non è più scontato?

Di seguito il comunicato completo di Forza Italia Samarate:

Nel centrodestra i partiti si rispettano sempre, di conseguenza le scelte vengono assunte in maniera condivisa tra tutti i rappresentati della coalizione e nel rispetto delle realtà locali. Non ci risulta che a Samarate esistano Ras locali, esistono perplessità sull’operato dell’amministrazione guidata dall’amico Puricelli, di cui Forza Italia non fa parte. Essere il primo partito non dà diritto di umiliare i rappresentanti locali della coalizione, decidendo per tutti, difficilmente questo modo di agire porta lontano, come non porta lontano la vecchia politica della spartizione provinciale dei sindaci e assessori nei vari comuni al voto, operazione lontana dalla volontà della gente e come tale non appartiene a chi vuole rappresentare al meglio i cittadini.