Frana il terreno in zona cimitero a Laveno, sopralluogo dei tecnici

Nel pomeriggio di lunedì 25 marzo, a seguito di segnalazioni di cedimento del terreno in una zona del cimitero di Laveno, il Sindaco ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune, della Laveno Mombello srl, che ha in carico la gestione dei cimiteri comunali, della Provincia e dell’impresa che sta eseguendo i lavori per il sottopasso ferroviario.

La comunicazione sul gruppo WhatsApp del comune, dove l’amministrazione aggiunge: “Nella mattinata di oggi, si transennerà l’area interessata per consentire ai tecnici, coordinati da Provincia con la supervisione del Comune, di monitorare l’area ed eseguire gli interventi necessari per prevenire eventuali peggioramenti della situazione, anche in vista delle precipitazioni piovose dei prossimi giorni.

Il Comune richiederà a Provincia l’attivazione di un tavolo di monitoraggio, parallelo a quello già attivo per il sottopasso, così da poter individuare in tempi certi e rapidi gli interventi da realizzare per il ripristino dell’area cimiteriale”.