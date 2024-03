Fratelli d’Italia guarda alle europee e vuole contare: in pole position la candidatura di Marco Colombo

Fratelli d’Italia ha voluto restituire con l’immagine di una sala gremita l’inizio degli sforzi sul territorio per la campagna elettorale europea e lo ha fatto affiancandoci il nome e il volto di una candidatura varesina tra le liste meloniane delle prossime elezioni europee: quelli di Marco Colombo, sindaco di Daverio e “attivista” del Made in Italy.

Un candidatura che tecnicamente è al momento una proposta dal territorio ai piani alti del partito ma che, di fatto, sembra aver già fissato il posto in pole position del sindaco di Daverio: «Non accadrà come in passato, qui sono circondato da persone per le quali la parola ha un valore», ha detto lui.

L’occasione è stato il convegno targato FdI che si è svolto sabato mattina 23 marzo a Varese. Un appuntamento che ha visti schierati tutti i vertici locali del partiti, gli ospiti nazionali “colleghi di banco” del deputato e segretario Andrea Pellicini, e gli amministratori territoriali. C’erano Luigi Zocchi, consigliere regionale e commissario del circolo di Varese, Francesca Caruso, assessore regionale e vicepresidente provinciale FDI, l’onorevole Carlo Maccari, neo coordinatore regionale, l’onorevole Stefano Maullu, deputato FDI, l’ospite leghista Stefano Candiani, e l’onorevole Lorenzo Malagola, deputato FDI.

La voglia di pesare quanto i propri voti

Nell’approccio di Fratelli d’Italia alle prossime scadenze elettorali, che sono quella europea e una tornata enorme di piccoli e medi comuni al voto in provincia di Varese, trasuda la voglia di dimostrare di poter pesare quanti sono i voti fin qui raccolti nelle urne.

Una prova non da poco per un partito che si è trovato a scalare le percentuali del voto nazionale fino a guidare il Governo ma con una classe dirigente da rinforzare a tanti livelli. Il coordinatore regionale Maccari però non ha dubbi: «la nostra è una classe dirigente all’altezza di un grande paese come l’Italia e lo stiamo dimostrando», ha spiegato facendo eco alle identiche parole dell’assessore Francesca Caruso e del segretario Andrea Pellicini.

Ed è una sfida, quella di dimostrare il proprio peso politico, rivolta sempre di più anche al rapporto interno alla coalizione di centrodestra: alla Lega, con la quale sono aperti molti bracci di ferro, ma anche con Forza Italia. Proprio il giorno precedente all kermesse odierna il partito guidato da Pellicini ha accolto a braccia aperte il sindaco Pietro Zappamiglio, che dei forzisti è stato commissario provinciale fino a pochissimo tempo fa.

Colombo in pole position

Le liste per le europee, come per tutti gli altri partiti, non sono ancora pronte. Nella composizione interna al partito i Fratelli d’Italia varesini vogliono essere della partita ed è così che nasce la spinta per il nome di Marco Colombo. Il sindaco di Daverio, imprenditore con un passato con la Lega e poi una lunga militanza civica fino al passaggio sotto i meloniani alla fine dello scorso anno, sogna da tempo l’impegno a Bruxelles cavalcando uno dei suoi cavalli di battaglia: la promozione del made in Italy. «Siete per me una famiglia – ha detto Colombo -. Fino ad ora non ci ho creduto davvero, forse per evitare delusioni già avvenute in passato, invece oggi mi trovo circondato da persone per le quali la parola è un valore. Io vi posso promettere il mio impegno, quell’impegno che ha contraddistinto la mia vita. Non deluderò chi ha puntato su di me».