Gatta sale su un camion e da Busto Arsizio arriva in Svizzera, l’appello per trovare il proprietario

Partire da Busto Arsizio, arrivare in Svizzera e trovare sul camion una sorpresa: una gatta bianca e nera. Quattro ore di viaggio, 286 chilometri percorsi dall’autista senza sapere di avere a bordo una gatta nascosta tra i bancali. Ora l’appello per riportarla a casa.

L’appello è stato pubblicato da Apar Gatti Busto che spiega: “Nel pomeriggio del 1 marzo abbiamo ricevuto una telefonata dalla centrale di distribuzione Coop di Langenthal. Un camion con merci provenienti dall’Italia non conteneva solo merci, ma anche una piccola sorpresa. Un piccolo autista nero, o meglio un autista bianco e nero, si nascondeva tra i bancali. Quando la polizia ha voluto verificare se il gattino aveva il chip, ha colto l’occasione ed è scappata. Usando una trappola, non ci volle molto prima che il gattino fosse messo al sicuro. Attualmente vive in una casa adottiva e gli viene permesso di riprendersi, e ovviamente riceve anche del cibo delizioso. Il gattino è stato visitato dal veterinario ed è sano. Naturalmente ora ci chiediamo se il gattino avesse una casa? O se fosse un gattino di strada. Il camion è partito da Busto Arsizio e ha proseguito senza fermarsi fino a Langenthal in Svizzera. Forse saremo fortunati e qualcuno potrà aiutarci”.