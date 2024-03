Giornata in Memoria delle Vittime del Covid, commemorazione a Castellanza

In occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’epidemia da coronavirus, istituita nel 2021, il Sindaco e l’Amministrazione di Castellanza INVITANO TUTTA LA CITTADINANZA ad un momento comune di commemorazione, lunedì 18 marzo alle ore 11,00 presso il cimitero cittadino.

“La Giornata della Memoria sarà l’occasione per ricordare le nostre vittime stringendoci in un abbraccio simbolico con i loro familiari e amici, ma sarà anche l’opportunità di rinnovare il ringraziamento agli operatori sanitari, gli enti le associazioni , i privati e tutti coloro che con il loro aiuto e supporto hanno contribuito con alto senso di responsabilità e sacrificio, alla salvaguardia della salute e dei servizi essenziali in un momento di grande criticità”

Il luogo di ritrovo è presso l’ulivo messo a dimora nel 2020, per volontà dell’Amministrazione Comunale, in memoria di tutti i cittadini castellanzesi defunti che durante i mesi della pandemia non poterono avere una cerimonia funebre pubblica e come segno di vicinanza alle loro famiglie, costrette nell’isolamento e impossibilitate ad un saluto comunitario. L’ulivo è collocato in

prossimità della discesa che conduce ai loculi realizzati negli anni ’90. Chiuderà la cerimonia un momento di preghiera comune.