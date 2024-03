Giovanni Fagone eletto segretario generale Slc Cgil Varese

Giovanni Fagone è stato eletto segretario generale Slc Cgil Varese con 15 voti a favore e un astenuto. Hanno partecipato all’assemblea Stefania Filetti, segretaria generale Cgil Varese, e Stefania Sorrentino, segretaria generale Slc Lombardia.

Il neo-segretario generale Slc di Varese ha dichiarato nel corso dell’assemblea: «Slc Varese e Lombardia si troveranno ad affrontare sfide importanti. I settori che rappresentiamo nei prossimi anni saranno investiti in pieno dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale. Tlc, industria editoriale grafica e cartotecnica sono settori che necessitano di politiche di anticipo per difendere occupazione e salario. Importante sarà, in sinergia con la Camera del lavoro, il confronto maturo con le aziende del territorio, cosi come si dovrà difendere il presidio territoriale di Poste italiane alla luce della privatizzazione. E per finire, ma non ultimo, lavorare contro la precarietà e favorire l’inclusione soprattutto nei settori dello sport e dello spettacolo. Fondamentale quindi puntare alla risposta dei bisogni individuali delle lavoratrici e dei lavoratori potenziando la fruizione dei servizi camerali, ancorché agire sulla contrattazione aziendale. Strategico sarà approntare moduli di formazione per garantire le necessarie competenze alle Rsu Rls e a tutto il gruppo dirigente». (nella foto da sinistra: Stefania Filetti, Giovanni Fagone e Stefania Sorrentino)

Al termine dell’assemblea, una volta eletto, Fagone ha aggiunto: «Un grazie di cuore a Stefania Sorrentino, segretaria generale Slc Lombardia, per aver pensato a me per ricoprire il ruolo di segretario generale Slc Varese. Un sentito ringraziamento a Stefania Filetti, segretaria generale Cgil di Varese, per l’accoglienza ricevuta. Un grazie immenso anche a Luciano Pellizzaro e alle compagne e ai compagni della segreteria Slc Varese, nonché dell’assemblea generale di SLC Varese per il voto e la fiducia accordatimi».

CHI È IL NUOVO SEGRETARIO

Giovanni Fagone, 53 anni, sposato, 5 figlie, diplomato in ragioneria, ha iniziato a lavorare nel 1987 in edilizia: nominato delegato alla sicurezza e delegato aziendale nonché membro del direttivo provinciale. Nel 1991 passò in un’azienda di stampa tessile in qualità di colorista, diventando delegato aziendale e membro di direttivo provinciale. Nel 1995, in aspettativa Legge 300, fu eletto in segreteria Filtea (tessili) Como fino ad aprile 2002. Nel maggio 2002 è stato eletto nella segreteria Filcams a Como fino a novembre 2009. Dal dicembre 2009 fino al dicembre 2017. È stato segretario generale Slc Como. Da gennaio 2018 ha ricoperto il ruolo di segretario regionale Slc, con la delega, fino al 2021, area servizi postali (Poste italiane) e, dal 2022, con la delega area industria e artigianato.