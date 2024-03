Gita sulle piste da sci per la scuola media “Franco Tosi” di Legnano

Nello scenario delle Alpi Orobie, in Alta Val Seriana, nei giorni 11, 12 e 13 marzo numerosi alunni delle classi seconde della scuola media “Franco Tosi” di Legnano, accompagnati dai loro docenti di scienze motorie, hanno partecipato al viaggio di studio in montagna, destinazione Lizzola (Bergamo).

Per la prima volta l’Istituto ha proposto un modo alternativo di fare scuola, all’aria aperta, tra la neve e un cielo azzurrissimo, utilizzando lo sport per favorire la conoscenza della montagna attraverso corsi di sci, escursioni nel bosco con le ciaspole alla scoperta degli animali che lo abitano, lezioni di orientamento con bussola e mappa topografica, osservazione del cielo e delle stelle in un ambiente privo di inquinamento luminoso, e poi ancora giochi e attività serali.v

I ragazzi hanno così vissuto la natura esplorando, giocando, ma soprattutto divertendosi. Tre giorni intensissimi, durante i quali gli alunni hanno sperimentato e gettato le basi per nuovi apprendimenti in uno scenario alternativo, e condiviso un’esperienza di crescita e di relazione tra pari che speriamo ricorderanno con grande piacere.