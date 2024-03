Gli Hurricane Varese iniziano l’anno battendo i campioni d’Italia

Una super difesa permette agli Hurricane Varese – gli ex Patrini Malnate – di vincere all’esordio del campionato 2024 di baseball per ciechi e ipovedenti. E non è un successo da poco, dato che la squadra varesina è riuscita a espugnare 1-0 il “Leoni” di Bologna, il campo di casa dei campioni d’Italia della Fortitudo Bologna.

Nel remake della finale del campionato 2023, i ragazzi di coach Boscardi, guidati dall’ottima prestazione difensiva di Gaetano Casale, sono riusciti a tenere a zero gli avversari. Ancora da migliorare l’assetto dell’attacco, ma la valida di Virgili è servita per siglare il vantaggio che ha portato alla vittoria.

Un ottimo inizio, dunque, che gli Hurricane dovranno ora confermare nelle prossime uscite.