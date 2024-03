Gli Skorpions fanno visita ai Lazio Marines per confermarsi

Week2 in arrivo per il campionato di Italian Football League. E per gli Skorpions Varese, dopo l’esordio positivo di domenica scorsa contro i Guelfi Firenze (leggi qui), è in calendario la prima trasferta dell’anno.

Domenica 10 marzo (ore 15.30) i ragazzi di coach Nick Holt viaggeranno fino a Paliano (in provincia di Frosinone) per affrontare i Lazio Marines.

L’obiettivo dei varesini sarà confermare tutte le buone indicazioni uscite nella prima di campionato al “Franco Ossola”. Di fronte troveranno una squadra desiderosa di riscatto dopo la sconfitta nella prima gara contro i Rhinos. Varese affiderà ancora il suo attacco nelle mani del coach ex Nfl Ryan Griffin, pronto a far contenti i propri ricevitori, mentre per la difesa non sarà facile ripetersi dopo lo zero concesso ai Guelfi.