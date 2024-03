Gli sparano al collo a Cesate. 30enne ferito nei boschi del parco delle Groane

Un uomo di circa 30 anni è stato trovato oggi (mercoledì) con una ferita da arma da fuoco al collo in via Dante Alighieri a Cesate (Mi), ai margini del parco delle Groane, zona nota per una radicata attività di spaccio nei boschi.

L’intervento del 118 e dei Carabinieri di Rho è stato registrato attorno alle 12, nei pressi di una proprietà privata. La vittima è stata soccorsa da automedica e ambulanza e trasportata in ospedale in codice giallo.

Ai militari rhodensi il compito di indagare sulle origini della vicenda.