Gli studenti stranieri di Intercultura in visita alla redazione di Varesenews

Visita in redazione, questo pomeriggio, da parte di quattro ragazzi che stanno trascorrendo un anno in Italia con il programma di Intercultura.

Arrivano da Canada, Filippine, Paraguay e Cile e tre di loro hanno scelto di trascorrere a Varese la settimana di “vacanza” per conoscere un’altra città italiana oltre a quella dove stanno trascorrendo l’anno di studio. Il quarto sta vivendo il suo anno a Ispra posto che gli piace molto perché gli permette di camminare in posti affascinanti.

Gli altri sono arrivati domenica scorsa a Varese da Taranto, Napoli, Messina per vivere un’esperienza in un’area diversa dell’Italia.

In questi giorni, i volontari di Intercultura li stanno portando a visitare il territorio varesino come il Sacro Monte o il Lago Maggiore, Santa Caterina ma anche la città di Milano.

La tappa a Varesenews ha permesso ai ragazzi di conoscere da vicino il giornale e la sua redazione, capire come si lavora oggi e come si sostiene una realtà aziendale come la nostra. C’è stato spazio anche per approfondire i temi legati alla storia, alla società e agli asset economici del Varesotto e ai progetti di turismo lento che stanno emergendo.

I ragazzi hanno parlato di come loro si informano, cosa leggono e cosa apprezzano del nostro paese.

Un incontro che ci ha permesso di raccontare la nostra quotidianità di giornale locale in un contesto globale… Glocal!