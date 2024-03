Gorla Minore è Sportissima, la grande festa delle associazioni sportive

Una serata all’insegna dello sport e di quei valori che atleti di ogni categoria conoscono bene: sacrificio, impegno, ambizione. L’assessorato allo Sport di Gorla Minore ha messo in calendario “Sportissima“, un evento in cui si punteranno i riflettori sulle tante società che si muovono all’interno dei confini del territorio, offrendo a bambini e adulti la possibilità di praticare sport.

Giovedì 21 marzo, nell’auditorium Peppo Ferri, sarà il momento di festeggiarle e soprattutto ringraziarle per il prezioso contributo alla collettività, come racconta l’assessore Sergio Ferioli: «Per molti anni abbiamo voluto far conoscere il lavoro delle nostre associazioni sportive alla comunità ed è nata così la serata “Sportissima”. Purtroppo il Covid ci ha bloccato e l’ultima edizione è stata fatta nel marzo 2020. Finalmente possiamo tornare a festeggiare chi tanto si impegna per il nostro paese: “Sportissima” è una serata dove vengono presentate tutte le associazioni sportive di Gorla Minore: il loro lavoro e le loro vittorie, celebrati anche con video o foto. Saranno anche premiati gli atleti che nel 2023 hanno ottenuto buon risultati».

L’evento, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, si colloca nel mese di marzo e arricchisce il ricco calendario di eventi pensati per celebrare la Festa della Donna: spazio e valore verrà infatti dedicato alle atlete che si sono distinte grazie al loro straordinario impegno.

A condurre la serata ci sarà Santina Buscemi, giornalista di Varesenews.

Appuntamento giovedì 21 marzo alle 21 all’auditorium Peppo Ferri, ingresso libero.