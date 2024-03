Governo e Regioni non trovano l’accordo sui fondi per i nuovi ospedali

Regioni e Governo non hanno trovato un accordo sul destino di 1,2 miliardi di euro del Piano nazionale complementare per la messa in sicurezza degli ospedali.

Come spiegato settimana scorsa dal senatore del PD Alessandro Alfieri e dal consigliere regionale Samuele Astuti, la decisione del Ministro Fitto di spostare quella voce di spesa dal PNC ( fondo complementare collegato al PNRR) al fondo per l’edilizia sanitaria costringe le Regioni a rivedere i piani di intervento già decisi tra cui spicca in Lombardia il progetto dell’ospedale unico di Busto e Gallarate.

Il Ministro ha chiarito che non è stato fatto alcun taglio in quanto i tre filoni di finanziamento, PNRR, Pnc e Fondo per l’edilizia sanitaria, vanno considerati come vasi comunicanti dove lo spostamento di soldi non va pensato come taglio. Una visione non condivisa dalle Regioni presenti al tavolo (Lazio Calabria e Puglia) che così definiscono vivono la rimodulazione sia perchè non ci sono risorse libre nel fondo per l’edilizia sanitaria sia perchè molti bandi sono stati assegnati e dei cantieri sono già aperti con finanziamenti che rischiano di bloccare le attività. Le Regioni hanno chiesto l’avvio di tavoli bilaterali per comprendere nel dettaglio la portata degli spostamenti da un capitolo all’altro.

In particolare, in Regione Lombardia si parla di circa 220 milioni di euro che erano nel Pnc per la sicurezza e la sostenibilità degli ospedali ( nel dettaglio 219.242.405 euro dal riparto del piano complementare e 95.595 dal PNRR). Finanziamenti che ora, transitando nel Fondo per l’edilizia sanitaria ex art 20, mettono a rischio lo stanziamento statale destinato proprio all’ospedale unico.

Il quotidiano Repubblica riporta questa mattina il commento polemico dell’assessore Guido Bertolaso:

«Noi non siamo d’accordo, anche perché le spese legate all’ex articolo 20 sono già state programmate, abbiamo annunciato la costruzione di nuovi ospedali. E poi c’è un accordo in conferenza Stato-Regioni che stabilisce di togliere i soldi solo in caso di inadempienze e previa intesa. Le due condizioni qui non ci sono».

Un giudizio negativo è arrivato anche dalla Corte dei Conti che nella parte specifica dedicata alla sanità afferma