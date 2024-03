I due italiani on the road finiscono in prima pagina in un giornale indiano

“Ale&Ela on a bike” sono finiti in prima pagina. In India. I due italiani che stanno girando il mondo in moto sono diventati i protagonisti di un approfondimento giornalistico a oltre 7000 km da qua.

Per la precisione nel Gujarat, lo stato più occidentale dell’India, dove la scorsa settimana è stata dedicato loro una intera pagina di giornale, grazie a una intervista che è stata possibile solo grazie ad un traduttore improvvisato. Loro non parlano la lingua del posto, il giornalista non parla inglese, allora come fare?

L’ostacolo della lingua non ha però fatto demordere un cronista locale che, armato di pazienza e contando sull’aiuto di un conoscente che parla inglese, ha avvicinato i due italiani, incuriosito dalla loro avventura.

La pagina del quotidiano dello stato del Gujarat dedicata ai due italiani

Di Alessio Galazzi e Emanuela Gorla noi di VareseNews avevamo scritto mesi fa, raccontando come i due giovani, originari di Olgiate Olona e Busto Garolfo, dopo diversi anni di lavoro a Londra, avessero deciso di partire per un viaggio on the road in sella a una moto, pronti a esplorare le mete che più li incuriosivano, ma soprattutto luoghi distanti dalle comuni rotte turistiche.

E così, nel loro peregrinare, sono giunti nel Gujarat, dove il loro entusiasmo per quanto visto si è trasformato in un articolo di giornale, con tanto di foto e intervista.

Un interesse e una curiosità che ha fatto sorridere Alessio e Emanuela: «Sabato siamo arrivati in un paesino sul mare chiamato Madvi, nello stato del Gujarat. Quando abbiamo fatto check-in alla guesthouse, il nostro host era esaltato dalla nostra avventura e ha contattato un giornalista del giornale locale per farci un’intervista – raccontano i due giovani italiani – Così una mattina è venuto alla guesthouse. Lui non parlava inglese quindi l’host ha fatto da traduttore».

Alla fine hanno utilizzato Google Traslate per capire cosa avessero scritto su di loro: «L’articolo è scritto in Gujarati, che è una lingua parlata solo nel Gujarat. Quando diciamo “solo”, parlo di uno stato da 65 milioni di persone, quindi popolato quanto l’Italia. E’ stato simpatico, ci fa piacere che la nostra avventura incuriosisca tanto, in Italia, ma anche negli stati che raggiungiamo».

