I giovanissimi atleti del CSI Bisuschio Judo sul podio dei campionati provinciali

Si sono svolti il 10 marzo scorso, a Varano Borghi, i Campionati provinciali di Judo del CSI. Un manifestazione sportiva ben organizzata dai padroni di casa in una palestra comunale gremita di atleti e con una notevole cornice di pubblico.

Il Csi Bisuschio si è iscritto alla competizione con una squadra di piccoli atleti, tutti alla prima esperienza, eccezion fatta per Alessandra Littera, Loris Notturno e Marco Catena: i primi due già plurimedagliati negli anni scorsi, sia a livello provinciale che regionale. La squadra, ottimamente preparata dall’allenatore Fabio Lanza, cintura nera 4° Dan, ha ottenuto un risultato importante. Su nove atleti in gara, suddivisi nelle categorie fanciulli (3), bambini (1), esordienti (1) e ragazzi (4), hanno collezionato quattro primi posti, un terzo posto e quattro atleti al quinto posto.

Un bel piazzamento per una piccola squadra come il Csi Bisuschio Judo che da alcuni anni partecipa a queste competizioni ottenendo sempre dei grandissimi risultati. Buona parte del merito è sicuramente dell’allenatore Fabio Lanza che, oltre alle sue indubbie qualità tecniche, può contare su una notevole pazienza. A cui si aggiunge la passione, il talento e la disponibilità dei giovanissimi atleti. Tutte queste caratteristiche messe insieme hanno consentito alla compagine della Valceresio di classificarsi al quinto posto della classifica a squadre.

Infine, ma non per questo meno importante, a contribuire a questi buoni risultati ci sono altri due aspetti peculiari: da una parte la sinergia che si è creata tra l’allenatore e i genitori dei bambini, dall’altra lo spirito ludico con il quale Fabio Lanza conduce l’attività, prerogativa essenziale per la crescita fisica e psichica dei piccoli atleti.