I Lions Varese preparano la giornata di festa e il concerto benefico in memoria di don Vittorione

Doppio appuntamento in arrivo per il Lions Club di Varese, che ad aprile organizzerà un concerto benefico e il grande Lions Day. Per presentare le attività si è svolta una conferenza stampa al Comune di Varese. L’assessore Roberto Molinari ha aperto l’incontro in sala matrimoni: «Ringrazio tutti per questo evento, una delle più importanti tra quelle che si svolgono nella nostra città. Mi fa paticolarmente piacere la presenza di Africa Mission, legata alla figura di don Vittorione, con la relativa raccolta fondi per l’Uganda».

A entrare nel vivo del Lions Day, che si svolgerà domenica 21 aprile, è stato il coordinatore delle attività Lorenzo Dominioni: «Questa giornata di festa serve ad illustrare le attività che facciamo in silenzio durante tutto l’anno. Quest’anno il Lions Day sarà domenica 21 aprile, dalle 9 alle 18, una settimana dopo l’iniziativa nazionale. Per l’occasione, tra via Marcobi e piazza Monte Grappa, ci saranno gazebo che illustreranno le attività dei Lions e negli spazi della Camera di Commercio, che ringraziamo, ci saranno degli screening gratuiti. Verranno inoltre organizzate attività per bambini e famiglie. Il 17 aprile ci sarà invece il concerto benefico al Teatro di Varese omaggio a Fabrizio De Andrè».

Il presidente dei Lions Varese Marco Broggini, ha invece parlato del concerto benefico: «Ho avuto l’onore di organizzare questo evento. L’anno scorso, con i musicisti di Adriano Celentano, abbiamo raccolto 30mila euro che ci hanno permesso di costruire tre pozzi per l’Uganda. Sull’onda di questa esperienza positiva, anche quest’anno abbiamo cercato di ricreare lo stesso tipo di iniziativa. Abbiamo deciso di organizzare un concerto per i 25 anni della scomparsa di De André, che scriveva poesie dedicate a persone spesso emarginate dalla società, così come spesso avviene alle popolazioni in Africa. Abbiamo creato quindi questo ponte ideale per lo spettacolo nel quale si esibiranno i musicisti che hanno accompagnato il cantautore genovese per raccogliere fondi per Africa Mission. L’obiettivo è superare il traguardo dell’anno scorso per costruire ancora più pozzi».

Carlo Bianchi di Africa Missione: «Quest’anno ricorre il trentesimo della morte di don Vittorio, che ha sempre avuto forte il senso di appartenenza alla sua terra. Questi pozzi non rappresentano solo un modo di far bella figura, ma un’esigenza reale per le popolazioni che andiamo ad aiutare. Oggi è difficile parlare di volontariato, don Vittorione ci ha insegnato che nonostante il suo peso, se c’era da impegnarsi diventava una piuma. Questa manifestazione è importante per confermare la cultura della solidarietà, accoglienza e condivisione. Grazie ai Lions perché ci permettono di portare avanti questo progetto».

A concludere l’incontro è stato il giornalista Gianni Spartà, autore del libro su Don Vittorio Pastori dal quale è nata questa iniziativa: «Oggi sono testimone e testimonial di una storia meravigliosa, quella di don Vittorione, che a 30 anni dalla sua morte continua a fare miracoli. Credo che quest’anno si possa migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno.

Il biglietto di ingresso per il concerto benefico coseterà 20 euro ed è disponibile a QUESTO LINK