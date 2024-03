I Litorale Est in concerto al Salotto di viale Belforte a Varese

Dopo il sold out dei primi due concerti a Vedano Olona e a Bergamo, tornano i Litorale Est con un nuovo concerto fissato questa volta a Varese al Salotto di Viale Belforte, sabato 13 aprile (ingresso libero – ore 22).

Una reunion che ha portato bene quella della storica band degli anni 90 di Riki Cellini, tanto da dare il là a nuovi progetti e non fermarsi al trittico dei tre concerti evento programmati per quest’anno. Sarà l’effetto nostalgia, la verve ritrovata dei musicisti, l’inconfondibile padronanza del palco del front-man, ma i Litorale Est a distanza di 35 anni dal loro fortunato debutto, si riconfermano per la loro freschezza e il loro sound originale.

«I tempi sono maturi per una produzione – spiega Riki Cellini, apprezzato cantautore del panorama indie-italiano con all’attivo 4 album,16 singoli e collaborazioni eccelse – Se negli anni 90 non abbiamo avuto l’opportunità di pubblicare le nostre canzoni, per motivi e scelte differenti, ora il momento è quello giusto. Ognuno di noi ha intrapreso la propria strada nella musica e nella vita. Ritrovarsi ha riacceso l’entusiasmo di creare ancora qualcosa di nuovo condividendo il proprio bagaglio artistico».

Uscirà dunque il prossimo settembre, su tutte le piattaforme ufficiali di streaming e download, “Porco amore” il singolo che segna il ritorno sulla scena musicale dei Litorale Est. Riki Cellini (voce), Giorgio Linari (tastiere), Valentino Linari (chitarra ritmica), Luca Pitty (batteria), Armando Lombardo (basso), Luca Trevisan (chitarra solista) sono pronti per ripercorrere la loro musica, le loro emozioni e scrivere nuovi capitoli della loro storia.

Informazioni e prenotazioni per il concerto varesino del 13 aprile al 334 198 0628.