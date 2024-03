I Mastini cercano l’allungo sulla pista dell’Appiano

Il poker servito in prima mano sabato scorso ha dato ai Mastini il primo vantaggio nella serie di semifinale di IHL contro l’Appiano. 4-1 il finale al PalAlbani ma risultato ugualmente da prendere con le molle: come previsto alla vigilia, piegare i Pirati non è stato semplice e di quelle difficoltà bisognerà fare tesoro in Gara2, in programma martedì 19 (dalle ore 20) in Alto Adige.

Senza dubbio, però, la squadra di Niklas Czarnecki scenderà in pista da una posizione di favore: Erlacher e compagni sanno di non poter sbagliare per non finire già sull’orlo dell’eliminazione (la serie è al meglio delle 5 partite) ma proprio per questo – i gialloblu sono squadra piuttosto giovane – potrebbero sentire la pressione. Anche perché saranno ancora privi di un uomo di sostanza come lo squalificato Tombolato mentre Pardatscher se l’è cavata con un’ammonizione con diffida dopo la penalità maggiore rimediata sul finire del primo match.

Sul pullman diretto verso la Strada del Vino – ed è una bella notizia – salirà anche Nicolò Fanelli, il giovane difensore che era rimasto fuori per un infortunio al volto dalla vigilia della Coppa Italia. La sua presenza permetterà a Czarnecki di avere linee piene in difesa anche senza Max Cordiano che non sarà della partita al pari di Edo Raimondi. Per il resto il tecnico svedese avrà il roster al completo per il suo personale “derby della Scandinavia” con il collega Marttila, allenatore dell’Appiano. La partita sarà diretta dai signori Bedana e Benvegnù assistiti da Fecchio e Grisenti.

Mezz’ora dopo l’ingaggio iniziale allo Stadio Appiano, a una manciata di chilometri di distanza, andrà in scena anche la Gara2 tra Caldaro e Pergine con i Lucci che potrebbero allungare il clamoroso break ai danni dei trentini, sconfitti 6-0 a domicilio sabato sera.