I ragazzi dell’Isis Valceresio di Bisuschio conquistano il primo ministro di Malta

Simpatica “avventura” per gli studenti dell’Isis Valceresio durante la loro visita di istruzione a Malta per perfezionare la lingua inglese.

Durante la festa di san Giuseppe i ragazzi dell’Isis si sono ritrovati davanti alla chiesa da cui stavano uscendo il presidente e il primo ministro di Malta Robert Abela, insieme alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Con Robert Abela i ragazzi hanno avuto un simpatico e amichevole scambio. Il ministro infatti quando ha saputo che provenivano dall’Italia, ha parlato loro in italiano per qualche minuto e con molta disponibilità e simpatia si è prestato per una foto insieme agli studenti varesini, che ha poi postato sul suo profilo Facebook. Disponibilissima anche Roberta Metsola, che ha scattato una foto con i ragazzi.

Increduli per tanta spontaneità e informalità da parte del primo ministro, i ragazzi hanno raccontato che Abela è stato molto gentile e disponibile e che adora parlare in italiano.

Un ricordo sicuramente emozionante per i ragazzi delle classi quarte sezioni A, E, F, L, M, P, T dell’Isis Valceresio diretto da Carmen Sferlazza, e per i docenti che hanno accompagnato gli studenti a Malta Viola Di Caprio ed Elena Pellino.

Foto con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola