I vagoni e le locomotive del Mils salutano Saronno. Addio o arrivederci?

Locomotive, carrozze e carri del Mils salutano la città di Saronno, forse per l’ultima volta. Sono infatti iniziate lo scorso 15 marzo le operazioni di spostamento dei mezzi esterni del Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese (Mils).

Si tratta di operazioni preliminari all’avvio del cantiere di Saronno City Hub, l’intervento di Ferrovienord da oltre 45 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia, per la realizzazione di un nuovo “Polo Infrastrutturale Tecnologico – Manutentivo”.

Il museo di via Don Griffanti, ospitato all’interno degli edifici delle ex officine Ferrovie Nord Milano, comprende infatti nelle sue collezioni una nutrita sezione di mezzi della storica società ferroviaria, nata nel 1877 per servire le zone a Nord della città di Milano.

I veicoli ferroviari in spostamento dal Mils sono 15 e le operazioni verranno terminate il 5 aprile. I rotabili saranno per il momento trasferiti al deposito di Novate Milanese, dove è stata realizzata una tensostruttura a protezione di sei binari destinati al ricovero dei materiali storici.

Il progetto Saronno City Hub prevede la riqualificazione, razionalizzazione e riorganizzazione degli edifici e degli spazi utilizzati per le attività ferroviarie, oltre che la riqualificazione e il restyling della stazione di Saronno centro e di alcune aree limitrofe (qui il progetto). Tra le varie opere previste dal progetto c’è la ricollocazione del Mils all’interno della stessa area di circa 36mila metri quadrati di proprietà di Ferrovienord.

Non è invece ancora stata stabilita la collocazione definitiva dei veicoli ferroviari in spostamento al deposito di Novate Milanese. Quello di questi giorni, potrebbe quindi essere un saluto definitivo alla città di Saronno.

Tra i pezzi più antichi in spostamento a Novate Milanese c’è la carrozza rossa di servizio, ricavata da una carrozza a due assi d’inizio secolo, la locomotiva E600-06, l’ultimo esemplare della prima serie di locomotive elettriche FNM, risalente al 1928, quando venne avviata l’elettrificazione della rete e l’elettromotrice E700 del 1931, la prima serie di motrici entrata in servizio a partire dal 1928.