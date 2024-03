I voti del Varese: Ferrari sbaglia, ma le colpe sono da condividere

PDHAE – VARESE 2-2 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 5: Un paio di parate comode ma l’uscita a vuoto permette al Pdhae di segnare il 2-2. Si riscatta in parte con il bell’intervento su Torromino nel recupero

COTTARELLI 6: Capitano di giornata, sembra soffrire particolarmente il vento sbagliando qualche stop semplice. La sostanza non manca

BERNACCHI 5,5: Gara ruvida ma non sempre precisa. Oggi il pacchetto arretrato non è sembrato ben oliato

MOLINARI 5,5: Anche lui oggi sembra soffrire più del solito le avanzate avversarie e anche in marcatura non sempre è puntuale

BENACQUISTA 6: Un bel gol, con una bella azione, ma nella ripresa perde le misure e regala diversi palloni agli avversari

PERISSINOTTO 6: Con i suoi strappi trova spesso spazio tra le maglie avversarie ma non riesce a chiudere le azioni. Cala con i minuti

Liberati 5,5: Dentro nel finale, non incide

ZAZZI 5,5: Qualche buona giocata palla al piede, un paio di lanci invitanti ma purtroppo non riesce a trovare continuità, anche in fase difensiva

PALAZZOLO 5,5: Una gara di lotta a centrocampo, non sempre ne esce vincitore. Anche oggi non dà supporto agli attaccanti, né con i passaggi, né con gli inserimenti

Malinverno s.v.: Ultimi minuti senza sussulti

STAMPI 6: Uno dei più positivi. Finché riesce, dà spinta e giocate. Sfiora il gol con una ripartenza caparbia. Anche lui nella ripresa perde mordente

Ortelli 6,5: Entra con il piglio giusto e trova un bel gol. Tanta lotta, ma non basta per la squadra

BANFI 5,5: Stanco e un po’ troppo testardo. Cerca troppo spesso la soluzione personale senza ricavarne nulla di positivo

DI MAIRA 5,5: Non riesce ancora a incidere come vorrebbe. Ci prova ma le iniziative non lo premiano