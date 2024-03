I voti del Varese: Zazzi illumina la giornata, Mandelli e Vitofrancesco anime della squadra

VARESE – SANREMESE 2-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 5: Un unico tiro in porta per la Sanremese e un gol. Il tiro di Ibe non è certo imprendibile, ma lui parte in ritardo e non riesce a prenderlo. La pausa gli farà bene

VITOFRANCESCO 7,5: Bentornato capitano! Indirizza la sfida con il suo primo gol stagionale e quando la squadra deve reagire di carattere lui è lì a dare la spinta giusta

BERNACCHI 5: Calcola male il rimbalzo del pallone e finisce per fare fallo su Ibe. Rosso inevitabile e seconda espulsione stagionale, sempre con la Sanremese. Un episodio che poteva far svoltare in negativo la gara

MOLINARI 6: Qualche imprecisione, ma quando la squadra deve aumentare i giri e l’attenzione lui è uno dei quelli che dà l’esempio

COLOMBO 6,5: Prestazione di sostanza, con una buona difesa e qualche discesa apprezzabile. Dà buone risposte a mister Cotta

MALINVERNO 6: Corre tanto, gioca tanti palloni e si impegna come sempre. Manca un po’ di qualità

Palazzolo 6: Dentro nel finale, porta la sua dote per arrivare alla vittoria

MANDELLI 7: Quanto era mancato al centrocampo biancorosso! Lotta su ogni pallone, imposta e conclude. Forse l’unico davvero imprescindibile per questa squadra

PERISSINOTTO 5,5: Ci mette voglia ma non sempre fa la cosa giusta. Prende un colpo al naso e perde lucidità

Popovchev 6: Rivede il campo dopo tantissimo tempo. Si mette concentrato e ci mette anche il piede su un tiro insidioso di Gagliardi

ORTELLI 7: Dopo Monthjovet un’altra prestazione di ottima fattura per il numero 7. Fa ottimamente nelle due fasi di gioco e serve anche palloni interessanti in avanti. Bellissima scoperta

DI MAIRA 6,5: Si vede poco ma il suo lavoro è molto importante, soprattutto quando la squadra non deve farsi schiacciare. Va vicino al gol, ma se continua così ci arriverà

BANFI 6: È un momento strano, si impegna ma manca il gol. Si vede che lo cerca, a volte anche troppo. Deve ritornare a fare le cose basilari e tornerà ad esultare

Zazzi 7: Entra, prende in mano il centrocampo e la sfida. Gestisce i ritmi e al 91′ disegna un arcobaleno che colora il cielo grigio di Masnago