Identificare i migranti scomparsi, all’Eremo di Leggiuno l’antropologa Cristina Cattaneo

All’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno, monumento di cui la Provincia di Varese è proprietaria, prosegue la mostra “La memoria degli oggetti. Lampedusa, 3 ottobre 2013. Dieci anni dopo”, visitabile sino al 9 aprile 2024.

Durante questo periodo è stata organizzata una rassegna di incontri per approfondire i temi citati e affrontati in questa mostra: venerdì 22 marzo l’Eremo ospiterà la prof.ssa Cristina Cattaneo, direttrice de Labanof – Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense e del Museo universitario delle scienze Antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani (Musa) dell’Università Statale di Milano. La sua attività di ricerca si sviluppa su tre principali linee: l’identificazione dei migranti scomparsi, l’interpretazione dei segni di trauma sulle vittime di tortura e maltrattamenti e lo scenario archeologico per esaminare i resti umani nella prospettiva di violenza e diritti umani.

Venerdì 22 marzo racconterà, in relazione alla mostra visitabile all’Eremo, le sue attività per l’Ufficio del Commissario Straordinario in merito all’identificazione dei migranti scomparsi nel naufragio del 3 ottobre 2013. La dott.ssa Cattaneo porta avanti questo lavoro sostenendo che l’identificazione dei corpi è il primo comandamento della medicina legale: dare un’identità porta con sé un significato cruciale soprattutto per le persone vive, per le famiglie che cercheranno di avere una risposta sulla storia che il proprio figlio o la propria figlia ha avuto.

In queste settimane, l’Eremo sta registrando un alto numero di persone che visitano il luogo proprio in occasione della mostra. Oltre ai visitatori e ai gruppi adulti, diverse scuole, soprattutto superiori, colgono l’occasione per far conoscere ai propri studenti queste tematiche attuali e ragionare insieme a loro sulle cause e sulle conseguenze che si portano con sé.

L’incontro del 22 marzo sarà preceduto da una visita guidata alla mostra, con inizio alle ore 14.30 (bit.ly/mostraeremo).

L’accesso alla mostra e agli incontri è subordinato al pagamento del biglietto di ingresso

dell’Eremo (€ 5 intero /€ 3 ridotto). Per chi desiderasse partecipare anche alla visita

guidata è previsto un costo aggiuntivo pari ad € 5 cad.

Info e contatti:

www.eremosantacaterina.it

info@eremosantacaterina.it

0332.647014

3288377206