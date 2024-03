Il 3 aprile si aprono le iscrizioni al test d’ingresso per il corso di Medicina e Chirurgia

Il 3 aprile prossimo si aprono le iscrizioni per l’esame di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Le domande potranno essere presentate entro le ore 15 del 17 aprile. Il perfezionamento con il pagamento del contributo di partecipazione di 60 euro andrà fatto entro il 22 aprile per la sessione di maggio ed entro il 23 luglio per la sessione dello stesso mese.

Due le sessioni: il 28 maggio e il 30 luglio.

L’Università dell’Insubria accoglierà 199 matricole, come stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, mentre sono 20 i posti per il corso di Odontoiatria e Protesi dentaria.

Quest’anno si ritorna al test cartaceo dopo l’esperienza dei TOLC dello scorso anno.

Potranno sostenere la prova solo gli studenti iscritti all’ultimo anno del percorso superiore o che siano già in possesso di diploma.

All’atto dell’iscrizione alle prove il candidato deve contestualmente indicare la sede nella quale intende svolgere la prova di ammissione (esclusivamente sede di residenza o domicilio).

Entro il 26 aprile 2024 (per la sessione di maggio 2024) ed entro il 26 luglio 2024 (per la sessione di luglio 2024), verrà pubblicato sul sito web di Ateneo al seguente link: https://www.uninsubria.it/ladidattica/servizi-segreterie-studenti/medicina-e-chirurgia-e-odontoiatria-e-protesi-dentaria l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova.

In entrambe le session,i la prova di ammissione avrà inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

Il test consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta su argomenti di:

 competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (4 quesiti);

 ragionamento logico e problemi (5 quesiti);

 biologia (19 quesiti);

 chimica (19 quesiti);

 fisica e matematica (13 quesiti).

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1,5 punti per ogni risposta esatta;

b) meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;

c) 0 punti per ogni risposta omessa.

Dovranno molto probabilmente ripetere la prova anche gli studenti del quarto anno che lo scorso anno sostennero il TOLC. Il 17 gennaio scorso, il Tar del Lazio ha dichiarato illegittimi bando e graduatoria delle prove 2023, congelando di fatto i risultati. L’ultima parola sulla situazione dei “quartini”, circa 4000 in tutt’Italia, la dirà il Consiglio di Stato chiamato a validare o meno la decisione del Tar il prossimo 9 aprile.