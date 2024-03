Il Condominio di Gallarate festeggia la Festa Internazionale del Teatro con una commedia di De Filippo

Domenica 24 marzo con inizio alle ore 16:30 al Teatro Condominio di Gallarate un evento speciale in occasione della Festa Internazionale del Teatro.

La Compagnia Filodrammatica Gallaratese presenta “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, con 12 attori in scena per la regia di Giovanni Melchiori. L’ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi.

Il Teatro Condominio “Vittorio Gassman” di Gallarate e l’Amministrazione Comunale organizzano un evento speciale in occasione della Festa Internazionale del Teatro.

La giornata è stata anticipata rispetto alla data ufficiale del 27 marzo per consentire la partecipazione di coloro che lavorano durante la settimana.

L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cultura e dell’arte, promuovendo la cooperazione tra le realtà teatrali. Altre importanti realtà fondamentali si uniranno all’iniziativa per celebrare l’arte: l’invito è stato esteso anche al museo Maga e al Conservatorio Puccini/Teatro del Popolo e sarà presente Marta Cardani, a nome dei giovani studenti e musicisti del Puccini.

Prima dello spettacolo, l’Assessore Claudia Mazzetti introdurrà l’evento. A sipario chiuso, in zona proscenio, Giancarlo Bettinelli del Teatro Nuovo, Giulia Provasoli in rappresentanza del Teatro delle Arti, più una bellissima testimonianza di uno studente dell’istituto Gadda Roselli parleranno di sé, dell’arte, del teatro, della meraviglia della musica e quanto sia fondamentale collaborare, mai dividere.

Sarà anche data lettura a una parte del messaggio internazionale diffuso in tutto il mondo durante tale ricorrenza, promuovendo l’armonia e la pace attraverso l’arte e il teatro. Nel 1962 Jean Cocteau fu l’autore del primo messaggio, nel 2024 è stato assegnato al premio Nobel Jon Fosse (Norvegia) con l’intenzione di sensibilizzare coloro che propagano odio e conflitto: è stato tradotto in diverse lingue e sarà letto davanti a decine di migliaia di spettatori dei teatri nel mondo intero, stampato da centinaia di quotidiani, diffuso da radio e tv su cinque continenti.

I biglietti gratuiti possono essere prenotati presso la biglietteria del teatro negli orari di apertura. commedia, nella versione originale di tre atti, dura 1 ora e 40’ più due intervalli da 10 minuti.

Orari biglietteria: giovedì e venerdì da h.17.00/19.00 sabato h.10.00/12.00. E dalle 16.00, prima dello spettacolo domenicale delle 16:30 c/o Teatro Condominio Via Sironi angolo via Verdi città di Gallarate.