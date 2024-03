Il contatore intelligente traccia la via per la sostenibilità idrica

Nel contesto della Giornata mondiale dell’acqua, che si celebrava venerdì 22 marzo, nella sede di Volandia, il museo del volo, a Somma Lombardo, si è tenuto un convegno intitolato “Smart meter: il futuro è intelligente” promosso dall’Associazione idrotecnica italiana e organizzata in collaborazione con Servizi a rete e Alfa Varese.

Durante i convegno sono state esplorate le prospettive innovative e le soluzioni tecnologiche destinate a migliorare la gestione delle risorse idriche e a promuovere la sostenibilità nel settore. (nella foto, da destra: Giulia Amato, Giorgio Fujani, Emilio Quarti, Pasquale Talento, Andrea Carlo Basciu, Francesco Albasser; in piedi seconda fila da destra: Riccardo Bianchi, Orazio Giustolisi e Stefano Marzorati)

STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

A dare il via alla giornata Elena Alda Bardelli e Paolo Mazzucchelli, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Alfa srl. L’attenzione dei relatori si è concentrata principalmente sulle strategie che garantiscono una gestione efficiente delle risorse idriche, considerando l’importanza di adottare approcci innovativi in un contesto socioeconomico sempre più orientato alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale.

IL DIGITALE NEL SETTORE IDRICO

Una delle tematiche centrali del convegno è stata la transizione digitale nel settore idrico e il ruolo cruciale degli smart meters. Orazio Giustolisi, professore di Gestione dei sistemi idraulici al Politecnico di Bari, ha sottolineato l’importanza della raccolta e della valutazione dei dati per ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza complessiva del sistema idrico. Giustolisi ha affrontato il tema della transizione digitale e in articolare il ruolo ricoperto dai contatori intelligenti all’interno dei concetti di gemello fenomenologico e di servizi integrati digitali, basati sulla idraulica avanzata di sistema, e di gemello digitale che permette di replicare virtualmente una risorsa fisica.

SOSTITUIRE I CONTATORI TRADIZIONALI

In questa fase grazie a i fondi del Pnrr, secondo Riccardo Bianchi, responsabile del servizio tecnico-commerciale presso Alfa srl, si possono sostituire i contatori tradizionali con smart meters più avanzati. Questi dispositivi non solo consentono la telettura dei consumi, ma forniscono anche informazioni preziose per individuare perdite e consumi anomali, contribuendo così a una gestione più sostenibile delle risorse idriche. Forniranno insomma i dati necessari a definire modalità per un corretto e sostenibile utilizzo della risorsa idrica.

L’evoluzione della misura nel contesto della transizione digitale è stata ulteriormente esplorata da Pasquale Talento, presidente di ID&A srl, e Andrea Carlo Basciu, commerciale presso Sologass srl. Il controllo dei consumi individuali e la loro ottimizzazione su vasta scala rappresentano una sfida significativa, affrontata con successo grazie a prodotti innovativi e a un team specializzato.

LE APPLICAZIONI NEL SETTORE IDRICO INTEGRATO

Francesco Albasser, consulente nel campo delle utilities ed energie rinnovabili, ha esaminato una panoramica dello stato dell’arte delle applicazioni legate allo smart metering nel settore idrico integrato. Questa tecnologia se utilizzata su larga scala promette di migliorare l’efficienza del sistema distributivo e di fornire dati fondamentali per una gestione più accurata delle risorse idriche.

Giorgio Fujani, responsabile direzione metering presso Italgas Reti spa, ha presentato il progetto Nimbus, un innovativo contatore di gas dotato di tecnologia avanzata per monitorare e gestire i consumi in modo preciso ed efficiente. Tale esperienza sarà estesa anche al settore idrico dopo l’acquisizione delle concessioni da parte di Veolia in Italia.

L’USO DEGLI ALGORITMI

Infine, Emilio Quarti, responsabile digital operation e Ai di Alfa srl, e Stefano Marzorati, It manager di Alfa Varese, hanno illustrato come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il settore idrico, introducendo algoritmi sofisticati per ottimizzare la gestione delle risorse e migliorare i servizi offerti. Questi algoritmi permetteranno di classificare le richieste dei clienti e i documenti digitali, e di introdurre assistenti virtuali per estendere la disponibilità dei servizi. Parliamo di modelli matematici in grado di elaborare grandi volumi di dati per ottimizzare la gestione delle risorse idriche, prevedere la domanda futura e fare manutenzione preventiva, contribuendo così a un uso più efficiente dell’acqua.

SFIDA CLIMATICA E GESTIONE DELLE RISORSE

Il convegno si è concluso con la presentazione del progetto CdForNature da parte di Giulia Amato di Etifor Valuing Nature, che mira a promuovere soluzioni basate sulla natura per rendere il servizio idrico integrato più resiliente di fronte alle sfide climatiche attuali. Il progetto, che è finanziato da bando Bioclima, sta mappando e valutando lo stato delle risorse idriche per le utility Alfa e Lereti e promuoverà una gestione integrata del territorio mediante la pianificazione di interventi a beneficio degli utenti e della comunità.