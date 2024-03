Il Day Hospital oncologico all’ospedale di Varese si sposterà al piano terra del monoblocco

Nuovi spazi per il Day hospital oncologico al Circolo di Varese. È in fase iniziale la progettazione per la realizzazione del reparto oggi ospitato al piano rialzato del Padiglione Centrale dell’ospedale e che, a lavori finiti, sarà al piano terra del monoblocco. Per fare spazio al futuro reparto ci saranno alcuni traslochi sia degli uffici della direzione medica sia di alcuni studi medici.

Il progetto è ancora alle fasi iniziali e, dati i cantieri aperti con i fondi del PNRR, l’Asst Sette Laghi ha deciso di affidare ad Aria spa, tutta la fase di gestione del progetto e della realizzazione.

Secondo il cronogramma, il Day Hospital oncologico sarà completato entro l’estate del 2027, con un impegno di spesa di circa 3,5 milioni di euro.

Oltre al nuovo Day Hospital oncologico verrà progettato ed effettuato il trasferimento degli spazi per l’erogazione dei trattamenti di radioterapia metabolica presso l’attuale sede della SC Medicina Nucleare al piano -1 del Monoblocco dell’Ospedale di Circolo.

La fase progettuale dovrebbe lasciare spazio al cantiere a partire da inizio 2026 e i lavori durare fino a novembre mentre i collaudi sono stati previsti nel maggio 2027.